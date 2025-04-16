"Кошка превращается в тигра, когда не ест мышей": Собчак в стильном образе о реакции на фейки

43-летняя российская телеведущая Ксения Собчак выложила в соцсети фото в оригинальном аутфите и призналась, как реагирует на фейковые новости в свой адрес, передает NUR.KZ.

Собчак заявила, что давно уже не реагирует на фейки и хейт.

"Когда про известного человека пишут какую-нибудь несусветную чушь и фейки, ты всегда оказываешься на странной развилке – либо оправдываться и отрицать, вызывая повышенный интерес к фейку, или молчать и обтекать. Ситуация тупиковая.

Поэтому лично я действую интуитивно. И чаще просто молчу. Спросят – скажу, что бред. Но сама оправдываться за несуществующие и выдуманные инфоповоды, скорее, не буду.

Кошка превращается в тигра, когда перестает есть крыс и мышей. Я давно перестала. Пусть развлекаются и танцуют у себя в норке", - отметила она.

К посту Ксения выложила фото, на которых запечатлелась в оригинальном наряде. Подписчики оценили ее "лук".

"Не слишком много акцентов? Или я ошибаюсь?", "Сумка топ", "Восхищена и мыслью, и образом", "Какой тяжелый лук", "Потрясающая женщина", "Мощно, стильно, элегантно", - заявили фанаты.

Ранее яркий аутфит Ксении Собчак обсудили в Сети.