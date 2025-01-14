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"Клубника на снегу": яркий аутфит Ксении Собчак обсудили в Сети

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

43-летняя российская телеведущая Ксения Собчак показала в своем Instagram-аккаунте, в каком наряде встретила cтарый Новый год. Внимание фанатов привлекла ее обувь, передает NUR.KZ.

Фото в вечернем платье Ксения разместила в своем блоге. Образ она дополнила ярко-красной сумочкой и лакированной обувью в тон к ней. В карусели можно увидеть, что Собчак позирует в туфлях на снегу.

"Клубника на снегу. Вчера был старый Новый год, встретила его в любимом платье, но с клубничкой. На этом вроде временно с праздниками затишье! Ура!" - написала теледива.

Пользователи соцсети оценили ее аутфит. Некоторым показалось, что обувь Ксении имеет очень высокий каблук.

"Образ огонь", "Суперлук", "Высота каблука заоблачная. А на них можно вообще ходить?", "Туфли - бомба", "Это очень травмоопасная обувь", "Сумка сладкая", "Ксения шикарная", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211513-klubnika-na-snegu-yarkiy-autfit-ksenii-sobchak-obsudili-v-seti/

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