"Клубника на снегу": яркий аутфит Ксении Собчак обсудили в Сети

43-летняя российская телеведущая Ксения Собчак показала в своем Instagram-аккаунте, в каком наряде встретила cтарый Новый год. Внимание фанатов привлекла ее обувь, передает NUR.KZ.

Фото в вечернем платье Ксения разместила в своем блоге. Образ она дополнила ярко-красной сумочкой и лакированной обувью в тон к ней. В карусели можно увидеть, что Собчак позирует в туфлях на снегу.

"Клубника на снегу. Вчера был старый Новый год, встретила его в любимом платье, но с клубничкой. На этом вроде временно с праздниками затишье! Ура!" - написала теледива.

Пользователи соцсети оценили ее аутфит. Некоторым показалось, что обувь Ксении имеет очень высокий каблук.

"Образ огонь", "Суперлук", "Высота каблука заоблачная. А на них можно вообще ходить?", "Туфли - бомба", "Это очень травмоопасная обувь", "Сумка сладкая", "Ксения шикарная", - гласят комментарии.