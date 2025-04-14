"Лебедь": Жулдыз Абдукаримова появилась в нежном платье с открытой спиной

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга Кайрата Нуртаса и звезда фильма "Ажырасам", появилась в новом образе и вызвала восхищение своих фанатов, передает NUR.KZ.

Жулдыз рассказала, что на пошив этого роскошного светлого платья с открытой спиной, в котором она появилась, ушло 40 метров ткани, но оно было легким и невесомым. Актриса попозировала на камеру, не без гордости демонстрируя наряд казахстанского дизайнера, и поделилась рассуждениями.

"Энергия принуждения и спешки часто создает беспокойство, тревогу и ненужное давление. Дышите и верьте, что все свершится ради вашего блага", - написала она.

"Лебедь", "Мне нравится фигура Жулдыз, родить четверых детей и иметь такую фигуру - это большой труд", "Жуля, какая ты красивая", "В тебе есть красота и ум, очарование, легкость и сила. Всегда прекрасен твой наряд", "Женственная", - отметили в Сети.

Немногим ранее Жулдыз Абдукаримова рассказала поклонникам Кайрата Нуртаса, куда "пропал" ее муж.