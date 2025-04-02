Жулдыз Абдукаримова рассказала поклонникам Кайрата Нуртаса, куда "пропал" ее муж

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, улетевшая с семьей в Дубай на отдых, рассказала пользователям соцсети, куда "пропал" ее супруг, певец Кайрат Нуртас, передает NUR.KZ.

Жулдыз успокоила своих подписчиков, которые искали ее эти дни. Она ответила, почему не была активна в соцсети. Оказалось, что актриса приболела - у нее болело горло, но сейчас все хорошо.

"Все остальное на позитиве, настроение отличное, так что не волнуйтесь", - рассказала она.

Она также показала, как прошел их семейный ужин. За столом можно увидеть их детей - Алау, Нарула и Хана, а также главу семьи - Кайрата Нуртаса. По словам Жулдыз, поклонники Кайрата искали певца на ее страничке. К слову, певец тоже не активен в соцсети эти дни.

"Кайреке здесь, конечно. Он же отец детей", - заявила актриса.

Сам же Кайрат отметил, что у них с женой разные аккаунты в соцсети.

"Мои читатели, мои слушатели, если вы не можете меня найти, лучше зайдите на мою страницу в Instagram, там вы увидите меня", - с улыбкой добавил артист.