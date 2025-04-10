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"Просто чудо": Майя Бекбаева очаровала Казнет зажигательным танцем

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева покрасовалась в эффектном наряде и задорно станцевала, зарядив позитивом пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Мне кажется, так в душе танцует каждый житель Астаны в день, когда тепло и нет ветра. Всем хорошего настроения", - написала Майя.

Она запечатлелась во время прогулки по городу в эффектном наряде и устроила зажигательные танцы - подписчики тут же отреагировали на ее образ и хореографические способности.

Они оставили свои восторженные отзывы под видео, отмечая не только талант, но и красоту казахстанской теледивы.

Одна из первых свой комментарий оставила свекровь Майи. Она добавила "красное сердечко", "огненный" смайлик и эмодзи в виде амулета от сглаза.

"У вас так красиво и даже грациозно получается двигаться", "Вы изумительная! Восхищаюсь! Спасибо за красоту тела, ума, мыслей!", "Прям зарядили, классно танцуете, подняли настроение, спасибо", "Наша Майя - просто чудо", - пишут комментарии в соцсети.

Ранее Майя Бекбаева показала, какой была в детстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234595-prosto-chudo-mayya-bekbaeva-ocharovala-kaznet-zazhigatelnym-tancem-video/