"Просто чудо": Майя Бекбаева очаровала Казнет зажигательным танцем

Известная отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева покрасовалась в эффектном наряде и задорно станцевала, зарядив позитивом пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Мне кажется, так в душе танцует каждый житель Астаны в день, когда тепло и нет ветра. Всем хорошего настроения", - написала Майя.

Она запечатлелась во время прогулки по городу в эффектном наряде и устроила зажигательные танцы - подписчики тут же отреагировали на ее образ и хореографические способности.

Они оставили свои восторженные отзывы под видео, отмечая не только талант, но и красоту казахстанской теледивы.

Одна из первых свой комментарий оставила свекровь Майи. Она добавила "красное сердечко", "огненный" смайлик и эмодзи в виде амулета от сглаза.

"У вас так красиво и даже грациозно получается двигаться", "Вы изумительная! Восхищаюсь! Спасибо за красоту тела, ума, мыслей!", "Прям зарядили, классно танцуете, подняли настроение, спасибо", "Наша Майя - просто чудо", - пишут комментарии в соцсети.

Ранее Майя Бекбаева показала, какой была в детстве.