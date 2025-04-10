"Просто чудо": Майя Бекбаева очаровала Казнет зажигательным танцем
Опубликовано:
Известная отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева покрасовалась в эффектном наряде и задорно станцевала, зарядив позитивом пользователей соцсети, передает NUR.KZ.
"Мне кажется, так в душе танцует каждый житель Астаны в день, когда тепло и нет ветра. Всем хорошего настроения", - написала Майя.
Она запечатлелась во время прогулки по городу в эффектном наряде и устроила зажигательные танцы - подписчики тут же отреагировали на ее образ и хореографические способности.
Они оставили свои восторженные отзывы под видео, отмечая не только талант, но и красоту казахстанской теледивы.
Одна из первых свой комментарий оставила свекровь Майи. Она добавила "красное сердечко", "огненный" смайлик и эмодзи в виде амулета от сглаза.
"У вас так красиво и даже грациозно получается двигаться", "Вы изумительная! Восхищаюсь! Спасибо за красоту тела, ума, мыслей!", "Прям зарядили, классно танцуете, подняли настроение, спасибо", "Наша Майя - просто чудо", - пишут комментарии в соцсети.
Ранее Майя Бекбаева показала, какой была в детстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234595-prosto-chudo-mayya-bekbaeva-ocharovala-kaznet-zazhigatelnym-tancem-video/