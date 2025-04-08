Кети Топурия появилась в элегантном образе и собрала комплименты фанатов
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38-летняя российская певица Кети Топурия, солистка группы A’Studio, появилась в элегантном вечернем платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру, передает NUR.KZ.
"Мое идеальное черное, но не маленькое платье", - подписала снимки Кети.
На них она запечатлелась в черном платье с открытыми плечами и акцентом на декольте, которое прекрасно подчеркнуло фигуру молодой мамы.
Для вечернего образа певица распустила волосы и сделала неброский макияж, оттенивший ее натуральную красоту. Изысканные украшения дополнили элегантный образ Кети.
"Кети неповторимая, ненаглядная, цветок", "Просто великолепна", "Талантливая певица и красивая женщина", "Шикарная", "Сказка", "Какая же ты!", "Самая красивая", "Суперская", "Можно даже не листать, Кети, как всегда, прекрасна", - рассыпались в комплиментах фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234049-keti-topuriya-poyavilas-v-elegantnom-obraze-i-sobrala-komplimenty-fanatov/