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Кети Топурия появилась в элегантном образе и собрала комплименты фанатов

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Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

38-летняя российская певица Кети Топурия, солистка группы A’Studio, появилась в элегантном вечернем платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру, передает NUR.KZ.

"Мое идеальное черное, но не маленькое платье", - подписала снимки Кети.

На них она запечатлелась в черном платье с открытыми плечами и акцентом на декольте, которое прекрасно подчеркнуло фигуру молодой мамы.

Для вечернего образа певица распустила волосы и сделала неброский макияж, оттенивший ее натуральную красоту. Изысканные украшения дополнили элегантный образ Кети.

"Кети неповторимая, ненаглядная, цветок", "Просто великолепна", "Талантливая певица и красивая женщина", "Шикарная", "Сказка", "Какая же ты!", "Самая красивая", "Суперская", "Можно даже не листать, Кети, как всегда, прекрасна", - рассыпались в комплиментах фанаты.

Мы также писали, что Кети Топурия впервые показала подросшего сына в его день рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2234049-keti-topuriya-poyavilas-v-elegantnom-obraze-i-sobrala-komplimenty-fanatov/