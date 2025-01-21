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"Какой красавчик": Кети Топурия впервые показала подросшего сына в его день рождения

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

38-летняя солистка A’Studio Кети Топурия показала в Instagram подросшего сына и тепло поздравила его с днем рождения. Фанаты пожелали мальчику долгих лет жизни, передает NUR.KZ.

"Сегодня день рождения моего любимого мальчика. 4 года. Будь здоров и счастлив, Адам", - написала счастливая мама.

Фанаты тут же отметили сильное сходство Адама с папой - предпринимателем Львом Деньговым. За него Кети Топурия вышла замуж в ноябре 2020 года.

Пользователи соцсети оставили свои пожелания в комментариях под публикацией.

"Красивый мальчик! Красивая семья! С днем рождения! Здоровья, счастья и всех благ!", "На папу похож", "Какой красавчик, папин сынок", "Эти кудри", "Как же летит время! С днем рождения красавчика! Ура!", "Какой малыш красивый", "Сладкий мальчик", - пишут в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213766-kakoy-krasavchik-keti-topuriya-vpervye-pokazala-podrosshego-syna-v-ego-den-rozhdeniya/

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