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Джуринская показала реакцию матери и подруг на ее новую грудь (видео)

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Отечественная киноактриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала реакцию близких людей на ее новую грудь. Она также призналась, что не обошлось без хейта в соцсети, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Жания Джуринская призналась, что сделала пластику. Актриса показала свою новую грудь маме и подругам. Они были восхищены результатом, хотя, по словам Жании, мама была против операции и ругала ее за такое решение.

Что касается подписчиков Жании, помимо одобрения в Сети, актриса получила и порцию хейта, но отнеслась к этому спокойно.

"Есть люди, которые пишут: "А что это ты не принимаешь себя? Ты же всегда об этом!". Принять себя - это не отказ от всего.

Это быть собой и со своими правилами, миром внутри, несмотря ни на что, оставаться верным себе и своим мечтам.

К примеру, я сейчас добровольно и осознанно себя кидаю на хейт. Невозможно обидеть или унизить человека, если у него о себе другое мнение", - заявила Жания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232938-dzhurinskaya-pokazala-reakciyu-materi-i-podrug-na-ee-novuyu-grud-video/