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"Вы безупречны": Асель Сагатова в ретро-образе вдохновила фанатов

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова примерила ретро-образ. Новые фотографии звезда "Рэкетира" и "Бишарашек" выложила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Как оказалось, искусство быть собой важнее всех других талантов", - отметила актриса под новыми фото.

На них она появилась в ретро-образе, что привело в восторг ее коллег и фанатов. Элегантное платье, черные длинные перчатки, шапочка-арабеска и мягкие локоны - образ Асель в стиле Гэтсби не могли не оценить пользователи соцсети.

"Красавица", "Весна - время сиять, вдохновлять, любить и наслаждаться жизнью", "Необыкновенная", "Вы безупречны, Асель!", "Как всегда, самая красивая девушка", "Бомбочка просто", "Ты особенная", "Красотка Асель", "Сердце, сердце!" - отметили комментаторы в Сети.

Ранее Асель Сагатову в новом образе сравнили с легендарной Мирей Матье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232824-vy-bezuprechny-asel-sagatova-v-retro-obraze-vdohnovila-fanatov/