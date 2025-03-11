Асель Сагатову в новом образе сравнили с легендарной Мирей Матье

Казахстанская актриса Асель Сагатова устроила фотосессию к празднику 8 марта. В новом образе звезду "Рэкетира" сравнили с легендарной французской певицей Мирей Матье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Асель появились в ее Instagram. Актриса поздравила женщин с прекрасным праздником.

"Пусть любовь будет в каждом дне — к себе, к миру, к жизни! Вы — вдохновение. Вы — сама нежность и сила!" - написала актриса.

На снимках она запечатлелась в элегантном фиолетовом платье, подчеркнувшем ее фигуру.

Прекрасным дополнением к образу служат черные перчатки и украшения. Привлекает внимание прическа Асель, в таком образе актриса напомнила подписчикам Мирей Матье.

"Очень красиво", "Очень похожа на певицу Мирей Матье", "Благородная красота", "Идеальная работа. А какая шикарная модель", "Какая роскошная", "Как тебе идет такая стрижка", "Вылитая Мирей Матье", - отреагировали в соцсети.