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Асель Сагатову в новом образе сравнили с легендарной Мирей Матье

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова устроила фотосессию к празднику 8 марта. В новом образе звезду "Рэкетира" сравнили с легендарной французской певицей Мирей Матье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Асель появились в ее Instagram. Актриса поздравила женщин с прекрасным праздником.

"Пусть любовь будет в каждом дне — к себе, к миру, к жизни! Вы — вдохновение. Вы — сама нежность и сила!" - написала актриса.

На снимках она запечатлелась в элегантном фиолетовом платье, подчеркнувшем ее фигуру.

Прекрасным дополнением к образу служат черные перчатки и украшения. Привлекает внимание прическа Асель, в таком образе актриса напомнила подписчикам Мирей Матье.

"Очень красиво", "Очень похожа на певицу Мирей Матье", "Благородная красота", "Идеальная работа. А какая шикарная модель", "Какая роскошная", "Как тебе идет такая стрижка", "Вылитая Мирей Матье", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227001-asel-sagatovu-v-novom-obraze-sravnili-s-legendarnoy-mirey-mate/