"Вот это шик": Регина Тодоренко удивила преображением

Известная украинская телеведущая и актриса Регина Тодоренко удивила своих фанатов неожиданным преображением. Новые фото она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На новых фото перед фанатами предстала роковая брюнетка. Однако Регина тут же успокоила фанатов - она вовсе не сменила цвет волос, а надела парик и поздравила с Днем смеха.

"Шутка. Пусть во всем вас сопровождает юмор", - отметила она.

Атласное платье с разрезом, черный чокер на шее - Регина была неотразима в новом имидже. Об этом ей заявили фанаты в комментариях под фото, которые были удивлены не только ярким образом, но и ее великолепной растяжкой.

"Роскошная просто", "Вот это шик", "Регина, вы красавица, пусть у вас все будет хорошо", "Региночка, тебе очень идет черный цвет", "Огненный образ", "Свой цвет лучше", "Ты просто бомба", - отметили в Сети.

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