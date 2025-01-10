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"Мой дефект стал огромной мотивацией": Тодоренко обнажила спину и рассказала о проблеме

Опубликовано:

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская телеведущая и актриса Регина Тодоренко снялась с обнаженной спиной и рассказала о проблеме со здоровьем, с которой борется долгие годы, передает NUR.KZ.

Регина рассказала, что фотосессию с голой спиной она решила провести перед празднованием Нового года.

"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина - это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия.

Для меня мой дефект стал стимулом и огромной мотивацией, потому что я хотела всему миру и себе доказать, что я - нормальная. За много лет я стала очень хладнокровна и устойчива к боли. И просто делаю вид, что боли нет, потому что не хочу уделять время страданиям и жалости к себе", - призналась Тодоренко.

Теледива отметила, что 2024 год стал для нее "годом тела". Ей удалось достаточно времени уделить своему физическому здоровью.

"Я все еще верю, что и без операции можно подправить особенности моей спины. И открыв глаза чуть шире, чем раньше, увидела, что несметное количество женщин испытывают неуверенность в себе", - продолжила Регина.

Она заявила, что хочет дать мотивацию другим своим примером.

"Этим постом я лишь хочу напомнить вам (и себе), что выход есть, что даже то, что казалось невозможным, - возможно! Я - живой тому пример. И если мои слова и действия добавят хоть толику веры кому-то из вас, я буду счастлива", - резюмировала актриса, пожелав чудес в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2210240-moy-defekt-stal-ogromnoy-motivaciey-todorenko-obnazhila-spinu-i-rasskazala-o-probleme/

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