"Мой дефект стал огромной мотивацией": Тодоренко обнажила спину и рассказала о проблеме

Известная украинская телеведущая и актриса Регина Тодоренко снялась с обнаженной спиной и рассказала о проблеме со здоровьем, с которой борется долгие годы, передает NUR.KZ.

Регина рассказала, что фотосессию с голой спиной она решила провести перед празднованием Нового года.

"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина - это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе. Я не ищу жалости или сочувствия.

Для меня мой дефект стал стимулом и огромной мотивацией, потому что я хотела всему миру и себе доказать, что я - нормальная. За много лет я стала очень хладнокровна и устойчива к боли. И просто делаю вид, что боли нет, потому что не хочу уделять время страданиям и жалости к себе", - призналась Тодоренко.

Теледива отметила, что 2024 год стал для нее "годом тела". Ей удалось достаточно времени уделить своему физическому здоровью.

"Я все еще верю, что и без операции можно подправить особенности моей спины. И открыв глаза чуть шире, чем раньше, увидела, что несметное количество женщин испытывают неуверенность в себе", - продолжила Регина.

Она заявила, что хочет дать мотивацию другим своим примером.

"Этим постом я лишь хочу напомнить вам (и себе), что выход есть, что даже то, что казалось невозможным, - возможно! Я - живой тому пример. И если мои слова и действия добавят хоть толику веры кому-то из вас, я буду счастлива", - резюмировала актриса, пожелав чудес в 2025 году.