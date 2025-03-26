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"Счастье!": Жания Джуринская показала теплые фотографии с мужем и детьми

Опубликовано:

Жания Джуринская и Данияр Хизметов
Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала теплые фото с мужем, актером Данияром Хизметовым, и двумя детьми, передает NUR.KZ.

Супруги запечатлелись с детьми во время прогулки по парку аттракционов. На первом фото Жания держит на руках сына, а Данияр - дочку. Глава семьи нежно приобнимает жену.

В карусели можно также увидеть и другие теплые снимки молодой семьи, которые вызвали умиление подписчиков.

"Счастье! С Наурызом, дорогие! Мирного неба на головой", - отмечено под фото.

Сынуля - копия вы, а доча - копия супруг", "Фото, как снимки из детства", "Мне нравится Жания, когда нужно - королева вечера, когда - просто мать и жена без фанатизма, живите и радуйтесь каждому дню", "Красивая семья", - пишут пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2230760-schaste-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-teplye-fotografii-s-muzhem-i-detmi/