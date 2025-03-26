"Счастье!": Жания Джуринская показала теплые фотографии с мужем и детьми

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала теплые фото с мужем, актером Данияром Хизметовым, и двумя детьми, передает NUR.KZ.

Супруги запечатлелись с детьми во время прогулки по парку аттракционов. На первом фото Жания держит на руках сына, а Данияр - дочку. Глава семьи нежно приобнимает жену.

В карусели можно также увидеть и другие теплые снимки молодой семьи, которые вызвали умиление подписчиков.

"Счастье! С Наурызом, дорогие! Мирного неба на головой", - отмечено под фото.

Сынуля - копия вы, а доча - копия супруг", "Фото, как снимки из детства", "Мне нравится Жания, когда нужно - королева вечера, когда - просто мать и жена без фанатизма, живите и радуйтесь каждому дню", "Красивая семья", - пишут пользователи соцсети.