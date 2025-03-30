Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Майли Сайрус снялась в "голом" платье и анонсировала новый альбом

Опубликовано:

Майли Сайрус
Майли Сайрус. Фото: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Майли Сайрус, которая готовится к выпуску нового альбома, опубликовала на своей странице в Instagram фото в "голом" платье поверх боди, передает NUR.KZ.

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой она позирует в боди телесного цвета, а поверх него надела "голое" платье-сетку.

Таким образом звезда анонсировала выход своего нового альбома "Something Beautiful", который должен выйти в свет 30 мая.

В комментариях под постом многие подписчики не только радовались новости о скором выпуске новой музыки, но и активно обсуждали образ певицы.

"Мне нужен этот наряд", "Ошеломительная", "Я не думаю, что мы готовы к тем роликам, которые вы собираетесь нам показать", "Ты по настоящему прекрасна", - написали подписчики в комментариях.

По данным сайта IMDb, Майли Сайрус - американская певица, автор песен и актриса. Ее настоящее имя - Дестини Хоуп. Она родилась 23 ноября 1992 года в небольшом городе Франклин, расположенном в штате Теннесси (США).

Успешной Сайрус сделал телесериал "Ханна Монтана" (2006 - 2011), в котором она исполнила главную роль. Сериал открыл не только актерские, но и вокальные способности девушки.

На сегодняшний день ей удалось отойти от образа Ханны Монтаны. Она выпустила несколько успешных альбомов, а в 2023 году состоялась премьера сингла "Flowers", который 8 недель был лидером чартов. За него она получила премию "Грэмми".

Отметим, что Майли родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Летисии Сайрус. Также она была замужем за известным актером Лиамом Хемсвортом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230976-mayli-sayrus-snyalas-v-golom-plate-i-anonsirovala-novyy-albom/