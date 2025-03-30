Майли Сайрус снялась в "голом" платье и анонсировала новый альбом

Майли Сайрус, которая готовится к выпуску нового альбома, опубликовала на своей странице в Instagram фото в "голом" платье поверх боди, передает NUR.KZ.

Американская певица Майли Сайрус опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой она позирует в боди телесного цвета, а поверх него надела "голое" платье-сетку.

Таким образом звезда анонсировала выход своего нового альбома "Something Beautiful", который должен выйти в свет 30 мая.

В комментариях под постом многие подписчики не только радовались новости о скором выпуске новой музыки, но и активно обсуждали образ певицы.

"Мне нужен этот наряд", "Ошеломительная", "Я не думаю, что мы готовы к тем роликам, которые вы собираетесь нам показать", "Ты по настоящему прекрасна", - написали подписчики в комментариях.

По данным сайта IMDb, Майли Сайрус - американская певица, автор песен и актриса. Ее настоящее имя - Дестини Хоуп. Она родилась 23 ноября 1992 года в небольшом городе Франклин, расположенном в штате Теннесси (США).

Успешной Сайрус сделал телесериал "Ханна Монтана" (2006 - 2011), в котором она исполнила главную роль. Сериал открыл не только актерские, но и вокальные способности девушки.

На сегодняшний день ей удалось отойти от образа Ханны Монтаны. Она выпустила несколько успешных альбомов, а в 2023 году состоялась премьера сингла "Flowers", который 8 недель был лидером чартов. За него она получила премию "Грэмми".

Отметим, что Майли родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Летисии Сайрус. Также она была замужем за известным актером Лиамом Хемсвортом.