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"675 часов ручной работы": открытое платье Майли Сайрус для "Грэмми" удивило фанатов

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Майли Сайрус
Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Актриса и певица Майли Сайрус сменила несколько образов на прошедшей церемонии вручения премии "Грэмми". Наряд для красной дорожки стал самым обсуждаемым - звезда появилась в открытом платье из булавок, передает NUR.KZ.

Для 32-летней Майли Сайрус удивлять и всячески эпатировать публику - занятие довольно привычное. Звезда не боится смелых нарядов или же их отсутствия.

На прошедшей в минувшее воскресенье церемонии вручения премии "Грэмми" Сайрус сменила сразу пять нарядов. Для красной дорожки она сделала высокую прическу и выбрала открытое платье.

"На это платье ушло 675 часов ручной работы, 14 000 золотых английских булавок, и оно украшено специально подобранными французскими старинными бусинами", - рассказала Майли Сайрус, поблагодарив дизайнеров за работу.

Фанатов аутфит явно удивил и восхитил.

"Идеально - не то слово", "Этот наряд был потрясающим", "Ты на веки веков мой главный источник вдохновения", "Это высокая мода, люблю тебя, королева", "Выглядишь, как трофей", - пишут в комментариях.

На прошедшей премии "Грэмми" Майли Сайрус впервые за 18-летнюю карьеру получила заветные статуэтки. Ее хит "Flowers" стал лучшей записью года, а также получил награду за лучшее сольное поп-исполнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059398-675-chasov-ruchnoy-raboty-otkrytoe-plate-mayli-sayrus-dlya-gremmi-udivilo-fanatov/

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