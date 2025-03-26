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"Дух захватывает": Фариза Ескермес устроила колоритную фотосессию

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", устроила колоритную фотосессию - она появилась в образе тюркской женщины, передает NUR.KZ.

Фотосессию Фариза приурочила в празднику Наурыз. Как отметила она, эти колоритные фото своего рода благодарность и дань уважения предкам. Она поздравила своих подписчиков с Наурызом и поразмышляла о прошлом.

"Какими были наши предки тысячу лет назад? Были ли счастливы? О чем мечтали? Я не знаю, но даже если мы не знаем и не видели этого, все это есть у нас в крови. Мы их продолжение. Благодарить и вспоминать их - наш долг.

Сегодня мы счастливы. Благодаря им у нас есть своя земля, свое государство, есть прекрасный праздник, который объединяет всех", - написала она.

Фариза также примерила образ шаманки. Она заявила, что для нее этот образ особенный, она смогла его прочувствовать. Пользователи соцсети оценили образы Фаризы и восхитились работой всей творческой команды.

"Обожаю фотки в таком стиле, дух захватывает", "Красотка, фотки прям бомба", "Сочетание цветов просто огонь", "Особенная", - отреагировали в Сети.

Ранее Фариза Ескермес показала фото из индийского города Варанаси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230565-duh-zahvatyvaet-fariza-eskermes-ustroila-koloritnuyu-fotosessiyu/