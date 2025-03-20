"Придется менять гардероб": экс-супруга Моргенштерна показала фигуру после похудения
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Экс-супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала в Instagram фигуру после похудения. Девушка сбросила 10 килограммов, передает NUR.KZ.
Дилара Зинатуллина показала в сторис своего Instagram фигуру после преображения. На видео Дилара в черном топе и джинсах, она показывает, насколько широкими они ей стали.
"А вы знали, что если похудеть на 10 кг, придется полностью менять гардероб", - рассказала она.
После этого бывшая жена рэпера Моргенштерна, которую буквально забросали вопросами о похудении в директе, показала, как добилась такого блестящего результата.
В сторис она выложила смонтированный ролик, на котором видно, как Дилара упорно тренируется в спортивном зале, занимается танцами, прыгает на скакалке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229807-pridetsya-menyat-garderob-eks-supruga-morgenshterna-pokazala-figuru-posle-pohudeniya/