Блогер отреагировала на высказывания Баян Алагузовой о деградирующих женщинах и "cәлем салу"

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова дала интервью телеведущей Дане Нуржигит. Блогер Молдир Анарбаева отреагировала на ее высказывания о традиции "cәлем салу", передает NUR.KZ.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале Даны Нуржигит, Баян Алагузова рассказала о личной жизни и сделала ряд высказываний. В частности, она заявила, что не считает "cәлем салу" - обязательным знаком проявления уважения.

"В моем ДНК это не заложено. У нас в Уральске "cәлем" не делают. Я этого никогда не видела", - отметила Баян Алагузова. Она считает, что проявить уважение можно и другими способами.

Кроме того, продюсер заявила, что ее не волнует мнение хейтеров.

"Меня меньше всего будет беспокоить мнение женщины, которая сидит дома, ест баурсаки на ночь, заедает жирной картошкой жареной и обсуждает меня. Она будет продолжать толстеть, деградировать и обсуждать меня", - заявила Алагузова.

Она добавила, что продолжит идти своей дорогой, не оглядываясь на чужое мнение.

"Важно, как я сама с собой лажу", - заключила она.

Блогер Молдир Анарбаева отреагировала на высказывания продюсера в своем Instagram.

Она отметила, что традиция "cәлем салу" - это проявление уважения к родителям и родственникам мужа со стороны келин. Взамен она получает благословение старших.

"На юге мы делаем "cәлем салу", от этого мы не становимся хуже. Наоборот, вдохновляемся, что являемся невестками", - заметила Молдир.

Блогер также отметила, что женщинам, сидящим дома, некогда обсуждать чужую жизнь.

"Если бы вы тихо сидели, вас бы никто и не обсуждал. Да и времени нет обсуждать кого-то. Для нас своя жизнь - сериал. И звезды мы сами себе. Даже времени нет спросить, как дела у родственников, и нет времени на сплетни", - отметила Молдир Анарбаева.

Анарбаева призвала не делиться на регионы и отметила, что в любом уголке нашей страны есть настоящие героини - матери современных батыров.

На ее видео ответила Баян Максаткызы.

"Ну молодец. Теперь родите девочку-батыра, съев картошку. В Уральске не делают "cәлем", но мы все видим, все знаем", - заявила она.

Блогер же написала в сторис своего блога.

"Спасибо за ее пожелания. Будем есть то, что даст Бог. Картошка так картошка.

Вообще-то Баян мне нравится. Однажды я даже ее книгу прочитала на одном дыхании за день.

У нас и взгляды в вопросах религии схожи. Мы ведь ищем Бога в религии, а он везде.

Надо признать, что она приносит пользу казахскому народу. Пусть всегда царит мир в нашей стране. Пусть наши девушки становятся героинями, не держа оружие в руках, а показывая свои знания и творчество.

У меня есть одна дочь, Баян пожелала родить еще одну, посмотрим теперь", - заключила блогер.

Сторисы Баян Алагузовой и Молдир Анарбаевой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy/moldir_anarbaeva