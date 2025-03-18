"Невозможно наглядеться": Альмира Турсын появилась в ярком национальном костюме

Казахстанская актриса Альмира Турсын примерила традиционный костюм и поздравила пользователей соцсети с Днем национальной одежды, который празднуют сегодня, 18 марта, передает NUR.KZ.

Альмира Турсын появилась в ярком бирюзовом костюме, сшитом в национальном стиле. Наряд идеально сел по ее фигуре.

"С Днем национальной одежды", - написала актриса, представив ряд фото в карусели.

Свой нежный образ Альмира дополнила украшениями для волос. Традиционные шолпы актриса вплела в косу. Макияж подчеркнул естественную красоту звезды фильма "Томирис". Фанаты восхитились ее образом и оставили свои комментарии.

"Превосходно, невозможно наглядеться, желаю вам удачи в вашем в творчестве", "Красавица", "Вы очень хорошая актриса", - пишут ей комментаторы в Сети, щедро осыпая "огненными смайликами".

Ранее Альмира Турсын рассказала о проблемах со здоровьем.