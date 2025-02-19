"Ем, молюсь и держусь!": Альмира Турсын рассказала о проблемах со здоровьем

Казахстанская актриса, звезда фильмов "Томирис" и "Моя половина" Альмира Турсын рассказала в соцсети, что проходит лечение. Как выяснилось, у нее анемия, передает NUR.KZ.

"Выпала из эфира на несколько дней, восстанавливалась… Думала, у меня авитаминоз, кальция не хватает, ибо я ела курт пачками каждый день… А оказалось, у меня упали показатели железа и ферритина, что называется анемия!

Да такая, что я должна была падать в обмороки… А я чувствовала себя "нормально", тренировалась еще, ну бывало иногда лень, и в груди сжималось, по ночам плохо спалось, чуть отдышка была, с кем не бывает, да?

В очередной раз не наелась курта и подумала дай-ка сдам анализы, проверюсь, а там surprise-surprise!" - рассказала звезда фильма "Томирис".

Теперь Альмира принимает лечение. Она призвала подписчиков следить за своим здоровьем.

"Теперь лечусь, восстанавливаюсь, получаю капельницы, витамины, перешла на интенсивное питание, скоро вернусь к тренировкам! Ем, молюсь и держусь!" - поведала она.