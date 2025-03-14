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"Самая красивая девушка в мире": фанаты Акботы Сейтмагамбет остались в восторге от ее образа

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет покрасовалась в белоснежном платье. Видео она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет примерила нежный образ - она появилась в белоснежном приталенном платье с открытыми плечами. Она распустила длинные черные волосы, что придало образу еще больше легкости и красоты.

Актриса покрасовалась перед камерой и собрала комплименты своих фанатов.

"Для меня она - эталон красоты", "Самая красивая девушка в мире", "Акботашка - любовь с первого взгляда, королева красоты и души, милое создание", "Любовь", "Как лань", "Как можно с вами познакомиться?", "Милашка", - высказались преданные фанаты, не скупясь на "лайки" и смайлики в виде огня и сердец.

Немногим ранее Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2228129-samaya-krasivaya-devushka-v-mire-fanaty-akboty-seytmagambet-ostalis-v-vostorge-ot-ee-obraza/