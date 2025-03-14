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"Ошеломительно": звезда Болливуда Дипика Падуконе появилась в Париже в элегантном образе

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Дипика Падуконе
Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

39-летняя болливудская актриса и известная модель Дипика Падуконе появилась на Неделе моды в Париже в эффектном и элегантном наряде. Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

В Instagram Дипики появились ее фото, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни. Актриса выбрала для выхода в свет белое широкое пальто и шляпку. Образ был дополнен черными кожаными перчатками и лакированными туфлями на шпильке.

"Ошеломительно", "Мне кажется, или она похожа на Меган Маркл на 1 фото?", "Элегантность", "Две мои любви в одном кадре", "Если бы у красоты было имя, то это была бы Дипика", "Шикарные фото", "Ах, эта шляпка и перчатки", "Королева", "Не могу оторвать глаз от Дипики", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в феврале прошлого года Дипика Падуконе впервые стала мамой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227997-oshelomitelno-zvezda-bollivuda-dipika-padukone-poyavilas-v-parizhe-v-elegantnom-obraze/