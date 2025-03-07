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"Все краше и краше": Ким Кардашьян впечатлила фанатов пляжными фото

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Известная американская телезвезда Ким Кардашьян показала в соцсети фото с пляжа. На них она попозировала в купальниках, продемонстрировав стройную фигуру, передает NUR.KZ.

Ким предложила на суд фанатов несколько горячих фото с пляжа в карусели - теледива попозировала перед камерой в леопардовом бикини, сменила его на синее бикини, а после примерила оригинальный небесно-голубой купальник с экстремальным декольте и продемонстрировала ровный загар и стройную фигуру.

Фотограф сумел передать не только красоту модели на снимках, но и великолепие морского пейзажа. За короткое время с момента публикации фото Ким Кардашьян набрали свыше 600 тысяч "лайков".

"Ким становится все красивее и красивее", "Ее бикини прекрасны", "Она горяча и сексуальна", "Красиво", "Пляжная малышка", "Великолепно", - пишут ей комментарии под фото.

Ранее Ким Кардашьян показала, как выглядела в подростковом возрасте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226231-vse-krashe-i-krashe-kim-kardashyan-vpechatlila-fanatov-plyazhnymi-foto/