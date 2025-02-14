Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Тогда и сейчас": Ким Кардашьян показала, как выглядела в подростковом возрасте

Опубликовано:

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Известная американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram-аккаунте редкое архивное фото. На нем она запечатлена будучи подростком, передает NUR.KZ.

Ким коротко подписала публикацию.

"1994 год", - отметила она.

На фото юная Ким с короткой стрижкой запечатлена в красном бикини в белый горошек. По всей видимости, здесь ей около 13-14 лет. Фанаты тут же отреагировали на фото в комментариях.

"Когда мне было 14, я не выглядела так", "Великолепна и тогда, и сейчас", "Выглядишь в точности, как твой папа", "Армянские гены сильны", "Здесь ей 14?", "Уже тогда выглядела прекрасно", "Я думала это Кортни", "Мы с тобой ровесницы, Ким", - написали комментаторы в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220903-togda-i-seychas-kim-kardashyan-pokazala-kak-vyglyadela-v-podrostkovom-vozraste/