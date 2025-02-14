"Тогда и сейчас": Ким Кардашьян показала, как выглядела в подростковом возрасте

Известная американская телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram-аккаунте редкое архивное фото. На нем она запечатлена будучи подростком, передает NUR.KZ.

Ким коротко подписала публикацию.

"1994 год", - отметила она.

На фото юная Ким с короткой стрижкой запечатлена в красном бикини в белый горошек. По всей видимости, здесь ей около 13-14 лет. Фанаты тут же отреагировали на фото в комментариях.

"Когда мне было 14, я не выглядела так", "Великолепна и тогда, и сейчас", "Выглядишь в точности, как твой папа", "Армянские гены сильны", "Здесь ей 14?", "Уже тогда выглядела прекрасно", "Я думала это Кортни", "Мы с тобой ровесницы, Ким", - написали комментаторы в Сети.