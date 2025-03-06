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"Глаз не отвести": Акбота Сейтмагамбет появилась в нежном весеннем образе

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет появилась перед фанатами в Instagram в весеннем образе и не оставила их равнодушными, передает NUR.KZ.

Артистка разместила короткое видео с рабочих съемок. На них она предстала в нежном наряде. Декольте Акботы украшали розовые розы, они же послужили в качестве оригинальных серег.

Девушка собрала волнистые волосы в высокий хвост и выпустила прядки вдоль лица, что добавило романтичности ее весеннему образу.

"Почувствуй. Шепот, который поймем только мы", - отметила она.

"Кукла", "Жаным, золотая девочка", "Такая натуральная красота, не отвести глаз, хочется смотреть и смотреть", "Прекрасное творение Всевышнего", "Как бы не сглазить", "Ну нет слов", "Желаю вам счастья", - написали ей в соцсети.

Напомним, в феврале экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние здоровья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225895-glaz-ne-otvesti-akbota-seytmagambet-poyavilas-v-nezhnom-vesennem-obraze/