"Глаз не отвести": Акбота Сейтмагамбет появилась в нежном весеннем образе

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет появилась перед фанатами в Instagram в весеннем образе и не оставила их равнодушными, передает NUR.KZ.

Артистка разместила короткое видео с рабочих съемок. На них она предстала в нежном наряде. Декольте Акботы украшали розовые розы, они же послужили в качестве оригинальных серег.

Девушка собрала волнистые волосы в высокий хвост и выпустила прядки вдоль лица, что добавило романтичности ее весеннему образу.

"Почувствуй. Шепот, который поймем только мы", - отметила она.

"Кукла", "Жаным, золотая девочка", "Такая натуральная красота, не отвести глаз, хочется смотреть и смотреть", "Прекрасное творение Всевышнего", "Как бы не сглазить", "Ну нет слов", "Желаю вам счастья", - написали ей в соцсети.

Напомним, в феврале экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние здоровья.