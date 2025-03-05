"Утонченная": Айсауле Бакытбек появилась в элегантном образе
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Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера Баян Алагузовой, предстала перед подписчиками в соцсети в новом образе, который они тут же оценили, передает NUR.KZ.
Приталенный темный костюм с короткими брюками необычного дизайна, шляпка-таблетка, минимум украшений, оригинальные туфли на шпильке - образ Айсауле Бакытбек тут же назвали утонченным.
Наряд подчеркнул тонкую талию молодой мамы, а естественный макияж лишь оттенил ее красоту.
Свои восторженные отзывы пользователи соцсети написали в комментариях под фото.
"Это просто Алла Ильчун (известная модель - прим. ред)", "Красивая", "Утонченная", "Откуда у вас столько идей и харизмы?", "Шикарная", "Идеальная", "Прелестная девушка", - пишут ей комплименты в Сети, щедро оставляя "лайки" и смайлики в виде красных сердец.
Немногим ранее Айсауле Бакытбек поделилась теплыми кадрами с семейного отдыха в Таиланде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225640-utonchennaya-aysaule-bakytbek-poyavilas-v-elegantnom-obraze/