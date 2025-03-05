"Утонченная": Айсауле Бакытбек появилась в элегантном образе

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера Баян Алагузовой, предстала перед подписчиками в соцсети в новом образе, который они тут же оценили, передает NUR.KZ.

Приталенный темный костюм с короткими брюками необычного дизайна, шляпка-таблетка, минимум украшений, оригинальные туфли на шпильке - образ Айсауле Бакытбек тут же назвали утонченным.

Наряд подчеркнул тонкую талию молодой мамы, а естественный макияж лишь оттенил ее красоту.

Свои восторженные отзывы пользователи соцсети написали в комментариях под фото.

"Это просто Алла Ильчун (известная модель - прим. ред)", "Красивая", "Утонченная", "Откуда у вас столько идей и харизмы?", "Шикарная", "Идеальная", "Прелестная девушка", - пишут ей комплименты в Сети, щедро оставляя "лайки" и смайлики в виде красных сердец.

Немногим ранее Айсауле Бакытбек поделилась теплыми кадрами с семейного отдыха в Таиланде.