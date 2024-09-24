"Тропическая малышка": 38-летняя Бузова покрасовалась в ярком бикини в Колумбии
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Известная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова показала фигуру в желтом мини-купальнике - фотографии, снятые в Колумбии, появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Пляжный наряд Ольги в Колумбии стал предметом обсуждения в Сети - на ней был асимметричный лиф и короткое парео, которое она позже сняла. Теледива сделала несколько снимков на фоне удивительной природы южноамериканского государства.
"Девочка из джунглей. Проживаю свою лучшую жизнь", - подписала публикацию Бузова.
Отклики на фотографии Бузовой были самыми разными.
"Уверенная, самодостаточная, красивая, успешная девушка! Так держать", "Лучшая", "Зачем так живот втягивать?", "Бомбическая", "Оденься и веди себя пристойно", "Выглядишь просто супер", "Тропическая малышка", "Выходи за меня замуж, я тебя любить буду", - написали подписчики блога телеведущей в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165212-tropicheskaya-malyshka-38-letnyaya-buzova-pokrasovalas-v-yarkom-bikini-v-kolumbii/