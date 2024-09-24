"Тропическая малышка": 38-летняя Бузова покрасовалась в ярком бикини в Колумбии

Известная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова показала фигуру в желтом мини-купальнике - фотографии, снятые в Колумбии, появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Пляжный наряд Ольги в Колумбии стал предметом обсуждения в Сети - на ней был асимметричный лиф и короткое парео, которое она позже сняла. Теледива сделала несколько снимков на фоне удивительной природы южноамериканского государства.

"Девочка из джунглей. Проживаю свою лучшую жизнь", - подписала публикацию Бузова.

Отклики на фотографии Бузовой были самыми разными.

"Уверенная, самодостаточная, красивая, успешная девушка! Так держать", "Лучшая", "Зачем так живот втягивать?", "Бомбическая", "Оденься и веди себя пристойно", "Выглядишь просто супер", "Тропическая малышка", "Выходи за меня замуж, я тебя любить буду", - написали подписчики блога телеведущей в комментариях.