"Зачем так раздеваться?": Диана Коркунова снялась топлес
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28-летняя модель Диана Коркунова, инстадива из России с казахскими корнями снялась топлес. Жаркие фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Диана взбудоражила подписчиков своего блога фотографиями топлес. На новых снимках модель позирует лишь в трусах. Ярким атрибутом съемки стала большая красная сумка. Фанаты всегда отмечают, что у девушки естественная красота.
Она вновь запечатлелась без макияжа с распущенными волосами. Из украшений на Диане были только кольца.
Пользователи соцсети оставили под публикацией смайлики в виде красных сердец.
"Красивая", "Вау!", "Очень сексуальная", "Тебе не холодно?", "Зачем так раздеваться?", "Ты очень красивая", "Обожаю тебя", "Люблю тебя, Диана", "Круто", - отмечено в комментариях под волнующими фото.
Немногим ранее модель с казахскими корнями попозировала в нижнем белье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224481-zachem-tak-razdevatsya-diana-korkunova-snyalas-toples/