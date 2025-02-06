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"Просто бомба": модель с казахскими корнями попозировала в нижнем белье

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

28-летняя модель, инстадива из России Диана Коркунова с казахскими корнями порадовала пользователей Instagram, показав подтянутую фигуру в нижнем белье, передает NUR.KZ.

"Это уютное утро", - написала Диана под новыми фото, на которых запечатлелась, позируя на кровати в розовом нижнем белье.

Нужно отметить, что у модели очень стройная фигура, об этом подписчики не устают говорить ей в комментариях под фотографиями. К слову, кареглазая красавица часто балует свою аудиторию жаркими снимками.

"Великолепная", "Прекрасная", "Ди", "Хотелось бы, чтобы вы чаще показывали свои красивые ножки", "Сексуальная", "Хорошая девочка", "Хорошо выглядишь, ты просто бомба", "Человек, которым я восхищаюсь", "Королева", "Безупречное тело", "Всегда топ", "Такая хорошенькая", - пишут комментарии фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218413-prosto-bomba-model-s-kazahskimi-kornyami-popozirovala-v-nizhnem-bele/