"Просто бомба": модель с казахскими корнями попозировала в нижнем белье

28-летняя модель, инстадива из России Диана Коркунова с казахскими корнями порадовала пользователей Instagram, показав подтянутую фигуру в нижнем белье, передает NUR.KZ.

"Это уютное утро", - написала Диана под новыми фото, на которых запечатлелась, позируя на кровати в розовом нижнем белье.

Нужно отметить, что у модели очень стройная фигура, об этом подписчики не устают говорить ей в комментариях под фотографиями. К слову, кареглазая красавица часто балует свою аудиторию жаркими снимками.

"Великолепная", "Прекрасная", "Ди", "Хотелось бы, чтобы вы чаще показывали свои красивые ножки", "Сексуальная", "Хорошая девочка", "Хорошо выглядишь, ты просто бомба", "Человек, которым я восхищаюсь", "Королева", "Безупречное тело", "Всегда топ", "Такая хорошенькая", - пишут комментарии фанаты.