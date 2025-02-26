"Эффектная королева": Фахрие Эвджен попозировала в коротких джинсовых шортах

Турецкая актриса Фахрие Эвджен, сыгравшая в сериалах "Королек - птичка певчая", "Листопад", показала фото с отдыха. Супругу Бурака Озчивита забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Яркие фото Фахрие выложила в Instagram. На них она позирует на фоне гор и синего неба в коротких джинсовых шортах и красочном купальнике на бретелях.

Актриса, у которой подрастают два сына, не без гордости демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги. Супруга звезды сериала "Черная любовь" Бурака Озчивита собрала восторженные отзывы подписчиков.

"Ты выглядишь великолепно на каждой фотографии, Фахрие", "Любимая наша", "Красавица", "А мы все еще мерзнем на морозе", "Эффектная королева, счастливого дня, красотка", "Ты просто убиваешь своей красотой", - отметили в Сети.

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