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Отдыхающая в Таиланде Дамеля Sweet поделилась пляжными фото

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Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet показала фотографии с отдыха в Таиланде. Ее стройную фигуру и пляжный наряд оценили подписчики в соцсети, передает NUR.KZ.

Дамеля запечатлелась на берегу моря в легком наряде с цветочным принтом. В карусели можно увидеть ряд фото, на которых блогер позирует в других летних аутфитах, наслаждаясь солнцем и свежим морским воздухом.

Очаровательная улыбка Дамели украсила снимки, снятые во время отдыха на Пхукете.

"Пора стать жемчужиной", - отметила она.

"Как же Дамеля умеет эффектно появляться", "Пока у нас в Казахстане идет снег, у Дамели уже лето", "Долгожданный отпуск, и вы светитесь от счастья! Красота, гармония, свобода — все сошлось в этом моменте", "Слишком круто", "Восхитительная", - гласят комментарии.

Мы также писали, что одетая в национальном стиле Дамеля Sweet прогулялась по Вене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223899-otdyhayushchaya-v-tailande-damelya-sweet-podelilas-plyazhnymi-foto/