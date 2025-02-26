Отдыхающая в Таиланде Дамеля Sweet поделилась пляжными фото
Опубликовано:
Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet показала фотографии с отдыха в Таиланде. Ее стройную фигуру и пляжный наряд оценили подписчики в соцсети, передает NUR.KZ.
Дамеля запечатлелась на берегу моря в легком наряде с цветочным принтом. В карусели можно увидеть ряд фото, на которых блогер позирует в других летних аутфитах, наслаждаясь солнцем и свежим морским воздухом.
Очаровательная улыбка Дамели украсила снимки, снятые во время отдыха на Пхукете.
"Пора стать жемчужиной", - отметила она.
"Как же Дамеля умеет эффектно появляться", "Пока у нас в Казахстане идет снег, у Дамели уже лето", "Долгожданный отпуск, и вы светитесь от счастья! Красота, гармония, свобода — все сошлось в этом моменте", "Слишком круто", "Восхитительная", - гласят комментарии.
Мы также писали, что одетая в национальном стиле Дамеля Sweet прогулялась по Вене.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223899-otdyhayushchaya-v-tailande-damelya-sweet-podelilas-plyazhnymi-foto/