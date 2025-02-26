Отдыхающая в Таиланде Дамеля Sweet поделилась пляжными фото

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet показала фотографии с отдыха в Таиланде. Ее стройную фигуру и пляжный наряд оценили подписчики в соцсети, передает NUR.KZ.

Дамеля запечатлелась на берегу моря в легком наряде с цветочным принтом. В карусели можно увидеть ряд фото, на которых блогер позирует в других летних аутфитах, наслаждаясь солнцем и свежим морским воздухом.

Очаровательная улыбка Дамели украсила снимки, снятые во время отдыха на Пхукете.

"Пора стать жемчужиной", - отметила она.

"Как же Дамеля умеет эффектно появляться", "Пока у нас в Казахстане идет снег, у Дамели уже лето", "Долгожданный отпуск, и вы светитесь от счастья! Красота, гармония, свобода — все сошлось в этом моменте", "Слишком круто", "Восхитительная", - гласят комментарии.

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