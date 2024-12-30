Одетая в национальном стиле Дамеля Sweet прогулялась по Вене

Блогер-миллионник Дамеля Sweet перед Новым годом решила посетить Австрию - инстадива покрасовалась сразу в нескольких стильных нарядах в Вене, передает NUR.KZ.

В уходящем году любящая путешествия Дамеля успела добавить в копилку посещенных стран еще одну - блогер побывала в Австрии. Фотографии она выложила в свой Instagram-аккаунт.

Вена увидела как минимум полдюжины ярких нарядов от казахстанки - один из них был выполнен с элементами казахского национального стиля.

"Мои трехдневные каникулы в новой стране, Австрии, подходят к концу. Красиво, аристократично и впечатляюще!" - рассказала инстадива.

"Какие невероятные места вы посещаете! Ваши путешествия вдохновляют мечтать и действовать", "Красивая ты и красиво вокруг", "Стильно и со вкусом", - написали пользователи Сети в комментариях под постом.