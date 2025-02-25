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"Можно с вами познакомиться?": Данияр Алшинов отреагировал на новые фото жены

Опубликовано:

Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Супруга актера Данияра Алшинова, казахстанская модель Ажар Кунболат покорила подписчиков в Instagram новыми фотографиями - девушка запечатлелась у моря, передает NUR.KZ.

На фото Ажар позирует у моря на закате. На ней просторный костюм-двойка. Ажар "разбавила" стильный аутфит в темных тонах белой футболкой и предпочла надеть светлую удобную обувь.

Волосы модели развеваются на ветру, добавляя снимкам романтичности. Одним из первых отреагировал на фото любимой жены актер Данияр Алшинов.

"Можно с вами познакомиться?" - пошутил он.

В Сети нашлись люди с похожим чувством юмора.

"Она замужем, братан", - ответили ему.

"Красотка", "Что за красота на фото", "Милашка", "Жаным, ты такая красивая", - гласят комментарии под публикацией.

Ранее Данияр Алшинов показал, как сделал предложение Ажар Кунболат, и умилил фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223491-mozhno-s-vami-poznakomitsya-daniyar-alshinov-otreagiroval-na-novye-foto-zheny/