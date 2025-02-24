"Казахстанская Джоли": Майя Бекбаева в эффектном платье очаровала поклонников

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева появилась в эффектном аутфите и вызвала восторг подписчиков. Кадры ее преображения появились в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На видео Майя прогуливается в черном платье с высоким разрезом, широким поясом и оригинальными рукавами. На ней высокие бежевые сапоги на шпильке.

Майя дополнила образ стильными аксессуарами. Мягкие длинные локоны сделали образ еще более нежным и загадочным.

Одна из первых отреагировала на ее преображение свекровь. Она оставила два смайлика в виде красного сердечка и амулета от сглаза.

"Природа вас любит, так как она одарила вас красотой, женственностью, умом", "Шикарная", "Богиня", "Когда природа дала все богатства Вселенной", "Казахстанская Джоли", "Глаз не отвести, красивая и умная", "Роскошная", "Королева", - написали подписчики.

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