"Глоток свежего воздуха": преобразившаяся жена Петросяна собрала комплименты в Сети
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Супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна разместила ряд фото в соцсети и показала новые наряды. Пользователи соцсети отметили, что Татьяна Брухунова постройнела, передает NUR.KZ.
"Луковая неделька", - написала Татьяна.
В карусели своего блога в Instagram она представила 7 разных аутфитов, которые тут же оценили в Сети. 35-летнюю супругу Петросяна забросали комплиментами. Особо наблюдательные отметили, что Татьяна заметно постройнела.
"Какая женственная", "Каждый образ - шедевр", "Шикарно! Все образы великолепны", "Татьяна, мое восхищение!", "Глоток свежего воздуха просто", "Ну что за статуэточка в прекрасных нарядах!", "И Евгений Ваганович отметился в ваших образах. Значит, одобряет", "Мне нравится, как вы чудесно сейчас выглядите, фигурка огонь", "Похудела заметно", "Какая вы хорошенькая", - высказались в соцсети.
Мы также писали, что жена Петросяна обратилась к хейтерам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223350-glotok-svezhego-vozduha-preobrazivshayasya-zhena-petrosyana-sobrala-komplimenty-v-seti/