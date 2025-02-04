"Обо мне говорят, фантазируют и сами же верят в это": жена Петросяна обратилась к хейтерам

Татьяна Брухунова, супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, написала пост в соцсети, в котором обратилась к хейтерам, которые ее критикуют, передает NUR.KZ.

Татьяна решила озвучить свое мнение по поводу критики в ее адрес.

"Обо мне говорят, фантазируют, пишут "небылицы в лицах", снимают зашкварные передачки на ТВ, собирают "уважаемую публику" в студии "помыть косточки", придумывают, сами же верят в то, что нафантазировали. Кто делает это?! "Сбитые летчики", - заявила Брухунова.

Молодая жена Петросяна отметила, что ей даже жаль тех, кто судачит о ней, потому что, по ее мнению, это далеко не самые счастливые люди.

"В этом списке вы не встретите успешных, реализованных, знаменитых и богатых. А знаете, почему?! Потому что им нет дела до других.

Они живут свою лучшую жизнь, а в ней семья, профессия и тысячи радостей, которыми наполнена жизнь психически здорового человека! Чао-какао, бедолаги! Я счастлива! Чего и вам желаю!" - написала она.

"Татьяна, что бы о вас ни говорили, вы шикарны! Этого у вас не отнять", "Я очень рада, что как-то случайно подписалась на вас. Стиль, мышление, любовь к театру - все это далеко от тяжелых масс", "Исчерпывающий ответ. Вы молодец, красивая и мудрая девушка. Ждем обворожительных образов и позитива", - отозвались в Сети.

Как пишет The Voice Mag, жена Петросяна оказалась в центре скандала, высмеяв обладательниц фальшивых сумок. На сторону девушек, не имеющих возможность купить настоящие брендовые сумочки, встала адвокат Гордон, к ней присоединилась и актриса Ирина Безрукова.

"Она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке", - высказалась она о Брухуновой.