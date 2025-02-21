Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сияй! Дерзай! Блистай!": Балжан Бидаш появилась в эффектном образе

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU" и бывшая супруга актера и продюсера Жахана Утаргалиева появилась в эффектном образе, передает NUR.KZ.

"Не сомневайся! Делай!" - гласит подпись к фото. Балжан добавила к нему хештег "вперед".

На фото экс-солистка "КешYOU" появилась в красном облегающем костюме, ярких лакированных сапогах на шпильке, белом полушубке и черных очках. Атрибутом для съемки стали лыжи. Волосы певицы были распущены, что придало образу романтичности.

Подписчики не смогли скрыть своего восхищения и написали ей много добрых слов.

"Последняя фотка - огонь", "Какая яркость! Сияй! Дерзай! Блистай! Превосходно!", "Красотища", "Фантастически", "Особенная", "Как ты сияешь, Балжан!", "Доброго пути тебе желаю", - отметили в Сети.

Мы также писали, что Балжан Бидаш рассказала о своем путешествии на Бали. Певица призналась, что это было "путешествие души".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222583-siyay-derzay-blistay-balzhan-bidash-poyavilas-v-effektnom-obraze/