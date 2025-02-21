"Сияй! Дерзай! Блистай!": Балжан Бидаш появилась в эффектном образе
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Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU" и бывшая супруга актера и продюсера Жахана Утаргалиева появилась в эффектном образе, передает NUR.KZ.
"Не сомневайся! Делай!" - гласит подпись к фото. Балжан добавила к нему хештег "вперед".
На фото экс-солистка "КешYOU" появилась в красном облегающем костюме, ярких лакированных сапогах на шпильке, белом полушубке и черных очках. Атрибутом для съемки стали лыжи. Волосы певицы были распущены, что придало образу романтичности.
Подписчики не смогли скрыть своего восхищения и написали ей много добрых слов.
"Последняя фотка - огонь", "Какая яркость! Сияй! Дерзай! Блистай! Превосходно!", "Красотища", "Фантастически", "Особенная", "Как ты сияешь, Балжан!", "Доброго пути тебе желаю", - отметили в Сети.
Мы также писали, что Балжан Бидаш рассказала о своем путешествии на Бали. Певица призналась, что это было "путешествие души".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222583-siyay-derzay-blistay-balzhan-bidash-poyavilas-v-effektnom-obraze/