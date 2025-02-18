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"Без изъяна": Жазира Байрбекова в колоритных образах впечатлила Казнет

Опубликовано:

Жазира Байрбекова
Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная исполнительница Жазира Байрбекова появилась в ярких и колоритных образах – артистка примерила несколько казахских национальных костюмов, передает NUR.KZ.

"Пусть историки и этнографы расскажут, глядя на эти фото, когда и куда надевают эти украшения, тюбетейки, которые украсили и разнообразили каждый образ", - написала Жазира.

Певица разместила в своем блоге в Instagram ряд фото, на каждом снимке она появилась в красивых традиционных нарядах. Фанаты восхитились ее образами.

"Вам все идет", "Без изъяна", "Национальные наряды вам особенно идут", "Вот бы вас позвали сниматься в кино, в каком-нибудь историческом фильме", "Как же красиво!", "Слов нет, вы так прекрасны", "Все фото просто великолепны", - отреагировали подписчики.

Мы также писали, что Жазира Байрбекова поведала о детском страхе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2221613-bez-izyana-zhazira-bayrbekova-v-koloritnyh-obrazah-vpechatlila-kaznet/