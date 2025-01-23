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"Не знаю, почему я не рассказала тогда родителям": Жазира Байрбекова поведала о детском страхе

Опубликовано:

Жазира Байрбекова
Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова рассказала о том, чего больше всего боялась в детстве. Артистка по сей день размышляет об этой ситуации, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова вспомнила, чего больше всего боялась в детстве.

"Мне было лет 7-8 и когда я шла в школу, я очень боялась проходить мимо одного дома - там была огромная собака.

Она всегда громко лаяла и бросалась на прохожих, а ее цепь была настолько длинной, что позволяла ей добегать до самой дороги. Если бы она освободилась, то наверняка напала бы", - рассказала певица.

Маленькая Жазира не делилась своими страхами с родителями.

"Не знаю, почему я не рассказывала об этом родителям. Мама всегда была занята домашними делами, на ней лежали заботы о доме, обо всех нас, а папа всегда был на работе - он уходил, когда мы просыпались, и приходил, когда засыпали. Но каждое воскресенье он проводил с нами - мы ходили на рыбалку, ездили на охоту", - отметила она.

Однажды собака укусила ее старшую сестру.

"Мой отец в гневе был страшен. Он схватил ружье и был намерен убить собаку, но ее хозяин закрыл собой своего питомца, сказав: "Лучше стреляй в меня". Он смог остудить гнев отца, собака осталась цела", - продолжила артистка.

Жазира все еще не может забыть о той ситуации, которая беспокоила ее в детстве.

"Я всегда думаю, почему я не делилась своими страхами с родителями? Может, потому что я была еще ребенком, а может быть, потому что в многодетной семье не всегда успевают уделить внимание всем детям.

Быть может, потому что мы не хотели обременять родителей, ведь они всегда были заняты работой, мы хотели решать свои проблемы сами.

А может, потому что мы не научились делиться своими чувствами с родителями? В каждом времени есть свои хорошие и плохие моменты, да?" - заключила Жазира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214362-ne-znayu-pochemu-ya-ne-rasskazala-togda-roditelyam-zhazira-bayrbekova-povedala-o-detskom-strahe/

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