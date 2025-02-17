"Воплощение изящества и очарования": Боня вдохновила фанатов чувственной фотосессией

45-летняя российская телеведущая Виктория Боня представила на суд фанатов чувственную фотосессию. Пользователи Instagram оценили ее нежный образ, передает NUR.KZ.

Для нового образа Виктория выбрала белое платье, которое прекрасно подчеркнуло не только ее фигуру, но и бронзовый загар.

"Воскресное настроение", - подписала теледива.

Фанаты посчитали фотосессию очень чувственной и нежной. Свои лестные отзывы они написали в комментариях под фото.

"Шикарно выглядите", "Очень нравится энергетика от этих фотографий, такой нежный образ", "Обожаю ее", "Виктория, ты воплощение изящества и очарования", "Красотка бомбическая", "Нельзя быть такой совершенной!", "Вика, ты очень красивая, завидую белой завистью, вы такая вдохновляющая", "Как у тебя получается всегда быть такой идеальной?" – восхитились в соцсети.

Ранее Виктория Боня пощеголяла в вязаных шортах в горах Швейцарии.