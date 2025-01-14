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"Ну холодно же!": Виктория Боня пощеголяла в вязаных шортах в горах Швейцарии

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

45-летняя российская телеведущая Виктория Боня появилась в вязаных шортах в заснеженных горах Швейцарии. Фанаты бурно отреагировали на ее наряд, передает NUR.KZ.

Боня отметила локацию на фото - это Санкт-Мориц, курортный город Швейцарии. Виктория выбрала необычный наряд для прогулок в заснеженных горах - она появилась в коротких вязаных шортах.

"Настроение - зима", - подписала она снимки.

Под фото набралось множество комментариев и больше 120 тысяч "лайков". Фанаты восхитились ее аутфитом, а некоторые посчитали, что щеголять в шортах в минусовую температуру не стоит.

"Это очень красиво", "А когда-то их называли панталонами. Наши бабушки утеплялись такими зимой. А теперь это шорты, и даже зимние!", "Не холодно в шортах?", "Всегда со вкусом одета", "Ну холодно же! Даже если ветра нет", "Здесь минус 13. Какие шорты!" - по-разному отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211333-nu-holodno-zhe-viktoriya-bonya-poshchegolyala-v-vyazanyh-shortah-v-gorah-shveycarii/

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