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"Возвращаюсь к жизни": дважды мама Жания Джуринская появилась в полупрозрачном платье

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильмов "Розыгрыш по-казахски", "Я пышка", поделилась новым видео в соцсети, на котором попозировала в смелом образе, передает NUR.KZ.

На видео Жания запечатлелась в черном полупрозрачном платье с воланами. Она отметила, что только сейчас "возвращается к жизни" после родов.

"После родов женщине нужен год, чтобы вернуться к себе! И с этим я абсолютно согласна, и я не только про физическую составляющую, а еще про моральную и психологическую.

10 месяцев назад я родила, и только сейчас будто просыпаюсь и возвращаюсь к "своей" жизни. Мамочки, всему требуется время, нам только нужно его себе определить", - отметила она.

"Джуринская, ты ломаешь мозг", "Красотка", "Икона", "Мамочка!", "Пантера", "Шикарная", - написали ей в Сети.

Напомним, прошлой весной Жания Джуринская стала мамой во второй раз. Актриса родила сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220758-vozvrashchayus-k-zhizni-dvazhdy-mama-zhaniya-dzhurinskaya-poyavilas-v-poluprozrachnom-plate/