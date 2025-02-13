"Королева вернулась": ставшая мамой Дипика Падуконе вышла в свет в платье с глубоким декольте

Индийская актриса Дипика Падуконе, которая по праву считается одной из самых стильных в Болливуде, вышла в свет в объемном платье с глубоким декольте. Фото кинозвезда выложила в соцсети, передает NUR.KZ.

39-летняя болливудская дива выбрала для вечера черное летящее платье с отрытыми плечами и глубоким декольте. Дополнило ее аутфит драгоценное ожерелье с крупными камнями. Волосы Дипики были собраны в аккуратный пучок, а ее макияж подчеркнул ее большие карие глаза.

"Изысканный вечер с моими друзьями", - подписала фото Дипика, на которых запечатлелась на фоне красивого неба.

"Королева вернулась", "Совершенна", "Прекрасная леди", "Красавица", "Люблю тебя", "Великолепная мамочка", "Ее глаза! О, Боже мой!", "Просто ошеломительно", - высказались поклонники.

К слову, в Instagram у Дипика свыше 80 миллионов подписчиков из разных стран и они не устают восхищаться своей любимицей.

Напомним, прошлой осенью Дипика Падуконе впервые стала мамой - у нее родилась дочь.