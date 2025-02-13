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"Знаю секрет вечной молодости и красоты": Мадина Садвакасова появилась в ярком образе в горах

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", устроила фотосессию в заснеженных горах и показала результат съемок в Instagram, передает NUR.KZ.

Красное трикотажное платье, вязаная кофта с вытянутыми петлями и кожаные сапожки в тон к платью, а также очки для лыжников в алой оправе - новый образ Мадины получился очень ярким. Атрибутом для съемок стали красные лыжи.

"Знаю секрет вечной молодости и красоты", - заявила Мадина.

Публикация запестрела от "красных сердечек" и "огонечков".

"Красота", "Шикарная", "В платье пошла кататься?", "Мадина, вам все к лицу, вы как будто 18-летняя девушка", "Образ супер", "Дорогая, ты огонь", "Даже сидит по-особенному с круассаном и кофе", "Вау, классно", - написали поклонники.

Напомним, Мадина Садвакасова записала новый дуэт и заинтриговала фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220474-znayu-sekret-vechnoy-molodosti-i-krasoty-madina-sadvakasova-poyavilas-v-yarkom-obraze-v-gorah/