"Кайрат Нуртас или RaiM?": фанаты принялись гадать, с кем записала дуэт Мадина Садвакасова

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", заинтриговала фото с коллегой. С ним она записала дуэт, передает NUR.KZ.

Мадина разместила фото с мужчиной в капюшоне, снятое в студии звукозаписи. Она заявила, что фанатов ожидает приятный сюрприз.

"Новый дуэт! Как думаете, с кем? Подсказка, я думаю, не нужна, вы же и так его узнали", - отметила она.

Фанаты озвучили свои догадки в комментариях под публикацией.

"RaiM", "Садраддин", "Это Сакен ага (Сакен Майгазиев - прим. ред.)", "Женисхан", "Алишер Каримов", "Димаш", "МС Сайлаубек", "Qarakesek", "С кем бы ни записала дуэт, пусть выйдет удачно", "Qanay", "Кайрат Нуртас", "Турар Ыдырыс", - перечислили варианты пользователи соцсети.

Напомним, Мадина Садвакасова рассказала о своем увлечении - об этом не знал даже ее муж.