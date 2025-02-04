"Кайрат Нуртас или RaiM?": фанаты принялись гадать, с кем записала дуэт Мадина Садвакасова
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", заинтриговала фото с коллегой. С ним она записала дуэт, передает NUR.KZ.
Мадина разместила фото с мужчиной в капюшоне, снятое в студии звукозаписи. Она заявила, что фанатов ожидает приятный сюрприз.
"Новый дуэт! Как думаете, с кем? Подсказка, я думаю, не нужна, вы же и так его узнали", - отметила она.
Фанаты озвучили свои догадки в комментариях под публикацией.
"RaiM", "Садраддин", "Это Сакен ага (Сакен Майгазиев - прим. ред.)", "Женисхан", "Алишер Каримов", "Димаш", "МС Сайлаубек", "Qarakesek", "С кем бы ни записала дуэт, пусть выйдет удачно", "Qanay", "Кайрат Нуртас", "Турар Ыдырыс", - перечислили варианты пользователи соцсети.
Напомним, Мадина Садвакасова рассказала о своем увлечении - об этом не знал даже ее муж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2217722-kayrat-nurtas-ili-raim-fanaty-prinyalis-gadat-s-kem-zapisala-duet-madina-sadvakasova/