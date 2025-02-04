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"Кайрат Нуртас или RaiM?": фанаты принялись гадать, с кем записала дуэт Мадина Садвакасова

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Мадина Садвакасова с коллегой
Мадина Садвакасова с коллегой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", заинтриговала фото с коллегой. С ним она записала дуэт, передает NUR.KZ.

Мадина разместила фото с мужчиной в капюшоне, снятое в студии звукозаписи. Она заявила, что фанатов ожидает приятный сюрприз.

"Новый дуэт! Как думаете, с кем? Подсказка, я думаю, не нужна, вы же и так его узнали", - отметила она.

Фанаты озвучили свои догадки в комментариях под публикацией.

"RaiM", "Садраддин", "Это Сакен ага (Сакен Майгазиев - прим. ред.)", "Женисхан", "Алишер Каримов", "Димаш", "МС Сайлаубек", "Qarakesek", "С кем бы ни записала дуэт, пусть выйдет удачно", "Qanay", "Кайрат Нуртас", "Турар Ыдырыс", - перечислили варианты пользователи соцсети.

Напомним, Мадина Садвакасова рассказала о своем увлечении - об этом не знал даже ее муж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2217722-kayrat-nurtas-ili-raim-fanaty-prinyalis-gadat-s-kem-zapisala-duet-madina-sadvakasova/