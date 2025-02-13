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"Королева моих снов": Дильназ Ахмадиева очаровала фанатов новым образом

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Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

44-летняя казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева разместила в своем Instagram-аккаунте новое фото - фанаты забросали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

На фото Дильназ запечатлелась в черном наряде с глубоким декольте и открытыми плечами. Волосы артистки распущены и зачесаны назад, а безупречный неброский макияж подчеркнул ее естественную красоту.

Для завершения образа Дильназ выбрала длинные серьги и часы. Очаровательная улыбка делает фото еще ярче.

"Красотка", "Шикарная девушка", "Красавица и умница", "Красотка с изюминкой", "Я тебя люблю", "Красота неземная", "Макияж мечты", "Ты и создана для этого, чтобы улыбаться нежно и красиво", "Королева моих снов", - прокомментировали фанаты, щедро одарив публикацию "лайками" и "огненными" смайликами.

В ноябре Дильназ Ахмадиевой исполнилось 44 - артистку поздравил бывший муж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220423-koroleva-moih-snov-dilnaz-ahmadieva-ocharovala-fanatov-novym-obrazom/