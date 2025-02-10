"Ты огонь, детка": Аружан Джазильбекова в необычном образе удивила фанатов
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Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, звезда сериала "Золотая орда", показала в Instagram новую фотосессию. Однако ее образ напугал некоторых фанатов, передает NUR.KZ.
Аружан доказала, что умеет быть разной. Обычно она бывает нежной и утонченной, но в этот раз фанаты увидели актрису совсем другой.
Черные наряды, необычный макияж и небрежная укладка изменили ее, одновременно придавая образу дерзости и смелости.
"Модель", "Какая крашиха", "Очень красиво", "Дерзко", "Супер", "Ты огонь, детка", "Великолепная", "Красотка", - высказались поклонники.
Однако некоторым фанатам фотосессия показалась странной.
"Зачем? Ты же вроде далеко не уродка", "Странная фотосессия, изуродовали такую красотку", "Ужас", "Очень страшно", "Певицу Линду напоминает с клипа "Ворона", - написали изумленные пользователи соцсети.
Ранее Аружан Джазильбекову на фото без макияжа сравнили с Моникой Беллуччи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219424-ty-ogon-detka-aruzhan-dzhazilbekova-v-neobychnom-obraze-udivila-fanatov/