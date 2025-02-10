"Ты огонь, детка": Аружан Джазильбекова в необычном образе удивила фанатов

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, звезда сериала "Золотая орда", показала в Instagram новую фотосессию. Однако ее образ напугал некоторых фанатов, передает NUR.KZ.

Аружан доказала, что умеет быть разной. Обычно она бывает нежной и утонченной, но в этот раз фанаты увидели актрису совсем другой.

Черные наряды, необычный макияж и небрежная укладка изменили ее, одновременно придавая образу дерзости и смелости.

"Модель", "Какая крашиха", "Очень красиво", "Дерзко", "Супер", "Ты огонь, детка", "Великолепная", "Красотка", - высказались поклонники.

Однако некоторым фанатам фотосессия показалась странной.

"Зачем? Ты же вроде далеко не уродка", "Странная фотосессия, изуродовали такую красотку", "Ужас", "Очень страшно", "Певицу Линду напоминает с клипа "Ворона", - написали изумленные пользователи соцсети.

Ранее Аружан Джазильбекову на фото без макияжа сравнили с Моникой Беллуччи.