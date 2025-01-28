"Загадочная, нежная": Аружан Джазильбекову на фото без макияжа сравнили с Моникой Беллуччи

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, сыгравшая в сериале "Золотая орда", опубликовала фото в новом образе. Фанаты отметили, что она похожа на известную итальянскую кинозвезду, передает NUR.KZ.

Аружан Джазильбекова - совсем не частый гость соцсетей. Ее редкие фото и публикации с радостью встречают поклонники. На этот раз звезда фильма "Дорога к матери" и сериала "Золотая орда" поделилась черно-белыми фото.

Можно заметить, что волосы Аружан стали заметно короче, их она зачесала назад, а также отказалась от макияжа.

"Спасибо, что не ИИ", "Наша Моника Беллуччи", "Аружанка, какая ты красивая, загадочная, нежная", "Сначала подумала, что это ИИ. А нет! Аружан, вы красотка", "Прекрасная", "Одна из самых красивых казашек", "Номер один", - гласят комментарии под фото.