"Какой дерзкий образ!": Серябкина в полупрозрачном мини-платье восхитила Сеть

39-летняя российская певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы SEREBRO, предстала перед фанатами в соцсети в полупрозрачном корсетном мини-платье, передает NUR.KZ.

Серябкина приняла участие в BIG LOVE SHOW 2025. Для вечера она выбрала чувственный и дерзкий образ.

"Уже который год заряжаю вас своей музыкой, энергией и настроением в преддверии Дня всех влюбленных. И всегда жду этого мероприятия с большим трепетом", - отметила она.

Образ Серябкиной привел в восторг ее фанатов - она надела черное полупрозрачное корсетное мини-платье с открытыми плечами.

"Самая красивая женщина", "Самая шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Королева красоты", "Какой дерзкий образ, очень стильно", "Самый чувственный образ", - не скупились на комплименты фанаты.

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