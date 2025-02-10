Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какой дерзкий образ!": Серябкина в полупрозрачном мини-платье восхитила Сеть

Опубликовано:

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

39-летняя российская певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы SEREBRO, предстала перед фанатами в соцсети в полупрозрачном корсетном мини-платье, передает NUR.KZ.

Серябкина приняла участие в BIG LOVE SHOW 2025. Для вечера она выбрала чувственный и дерзкий образ.

"Уже который год заряжаю вас своей музыкой, энергией и настроением в преддверии Дня всех влюбленных. И всегда жду этого мероприятия с большим трепетом", - отметила она.

Образ Серябкиной привел в восторг ее фанатов - она надела черное полупрозрачное корсетное мини-платье с открытыми плечами.

"Самая красивая женщина", "Самая шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Королева красоты", "Какой дерзкий образ, очень стильно", "Самый чувственный образ", - не скупились на комплименты фанаты.

Мы также писали, что Ольга Серябкина опубликовала фото в бюстгальтере.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219378-kakoy-derzkiy-obraz-seryabkina-v-poluprozrachnom-mini-plate-voshitila-set/