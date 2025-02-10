"Какой дерзкий образ!": Серябкина в полупрозрачном мини-платье восхитила Сеть
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39-летняя российская певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы SEREBRO, предстала перед фанатами в соцсети в полупрозрачном корсетном мини-платье, передает NUR.KZ.
Серябкина приняла участие в BIG LOVE SHOW 2025. Для вечера она выбрала чувственный и дерзкий образ.
"Уже который год заряжаю вас своей музыкой, энергией и настроением в преддверии Дня всех влюбленных. И всегда жду этого мероприятия с большим трепетом", - отметила она.
Образ Серябкиной привел в восторг ее фанатов - она надела черное полупрозрачное корсетное мини-платье с открытыми плечами.
"Самая красивая женщина", "Самая шикарная", "Идеальная", "Какая красивая", "Королева красоты", "Какой дерзкий образ, очень стильно", "Самый чувственный образ", - не скупились на комплименты фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219378-kakoy-derzkiy-obraz-seryabkina-v-poluprozrachnom-mini-plate-voshitila-set/