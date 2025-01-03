"Год Змеи будет таким": Ольга Серябкина опубликовала фото в бюстгальтере
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Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, для которых подобрала одежду только черного цвета: бюстгальтер, куртку и плащ, передает NUR.KZ.
Экс-солистка группы "Серебро" разместила в соцсетях новые фотографии, для которых она позировала в черном бюстгальтере, полупрозрачных леггинсах, а также в кожаном плаще.
"Год змеи будет таким", - написала певица.
В комментариях под постом подписчики, в основном, положительно высказались о фотосессии звезды.
"Сногшибательная", "Отличные фото", "Идеальная кошка", "Ты великолепна и красива", "Всегда отличные фото", - поддержали подписчики Серябкину.
Отметим, что другие публикации Серябкиной за последние недели в основном касаются ее участия в танцевальном шоу одного из телеканалов.
По данным РБК, Ольга Серябкина - российская певица, автор песен, актриса и телеведущая, бывшая участница группы SEREBRO. Также была известна как певица Molly.
Она родилась 12 апреля 1985 года в Москве. В детстве увлекалась бальными танцами и эстрадным пением.
А в 19 лет она снялась в клипе Димы Билана на песню "Мулатка" в роли девушки за барной стойкой.
В 2004 году она познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым. В тот период он набирал состав для новой женской поп-группы и решил взять в нее Серябкину. Так она стала участницей группы "Серебро".
В 2018 году Серябкина заявила, что покидает группу, и сообщила, что продолжит сольную карьеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206722-god-zmei-budet-takim-olga-seryabkina-opublikovala-foto-v-byustgaltere/