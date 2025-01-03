"Год Змеи будет таким": Ольга Серябкина опубликовала фото в бюстгальтере

Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram новые фотографии, для которых подобрала одежду только черного цвета: бюстгальтер, куртку и плащ, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Серебро" разместила в соцсетях новые фотографии, для которых она позировала в черном бюстгальтере, полупрозрачных леггинсах, а также в кожаном плаще.

"Год змеи будет таким", - написала певица.

В комментариях под постом подписчики, в основном, положительно высказались о фотосессии звезды.

"Сногшибательная", "Отличные фото", "Идеальная кошка", "Ты великолепна и красива", "Всегда отличные фото", - поддержали подписчики Серябкину.

Отметим, что другие публикации Серябкиной за последние недели в основном касаются ее участия в танцевальном шоу одного из телеканалов.

По данным РБК, Ольга Серябкина - российская певица, автор песен, актриса и телеведущая, бывшая участница группы SEREBRO. Также была известна как певица Molly.

Она родилась 12 апреля 1985 года в Москве. В детстве увлекалась бальными танцами и эстрадным пением.

А в 19 лет она снялась в клипе Димы Билана на песню "Мулатка" в роли девушки за барной стойкой.

В 2004 году она познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым. В тот период он набирал состав для новой женской поп-группы и решил взять в нее Серябкину. Так она стала участницей группы "Серебро".

В 2018 году Серябкина заявила, что покидает группу, и сообщила, что продолжит сольную карьеру.